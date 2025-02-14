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Haberler Süper Lig Onvo Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Halil Cihan Ünal: İyi bir futbol ortaya koyduk ancak sonuçlandırmada başarılı olamadık

Onvo Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Halil Cihan Ünal: İyi bir futbol ortaya koyduk ancak sonuçlandırmada başarılı olamadık

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Onvo Antalyaspor'da yardımcı antrenör Halil Cihan Ünal, iyi bir futbol ortaya koyduklarını ancak girdikleri pozisyonları sonuçlandırmada başarılı olamadıklarını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 23:26
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Onvo Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Halil Cihan Ünal: İyi bir futbol ortaya koyduk ancak sonuçlandırmada başarılı olamadık

Ünal, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi nedeniyle katıldığı basın toplantısında, haftanın ilk antrenmanından itibaren maçın zor geçeceğini oyunculara anlattıklarını belirtti.

Mücadelenin zorlu geçtiğini ifade eden Ünal, istedikleri pozisyonları ürettiklerini vurguladı.

Ünal, penaltı golüyle geriye düştükten sonra erken reaksiyon veremediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Topun hızını daha fazla arttırabilirdik. Topu daha hızlı gezdirebilir, daha iyi pozisyonlar da yakalayabilirdik. Penaltıdan golü yedikten sonra istediğimiz pozisyonları yakalamaya başladık. İyi bir futbol ortaya koyduk ancak sonuçlandırmada başarılı olamadık. Antalyaspor 9 günde 3. maçını oynayan bir takım. Burada teknik ve taktiği bir kenara bırakıyorum. Bir de bu işin fiziksel boyutu var. Gerçekten takımlar yıpranıyor. Deplasmanlar, maçlar yorucu oluyor. Bunun da bir kenara koyulmasını istiyorum. Bu bizi gerçekten yıprattı."

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