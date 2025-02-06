Spor camiası 6 Şubat depremini unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar
Spor kulüpleri, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
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BEŞİKTAŞ: 6 Şubat 2023...04.17...UNUTMADIK! HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ! 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri özlem ve rahmetle anıyoruz.
TRABZONSPOR: 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve ülkemizi derin bir yasa boğan depremin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz.Depremde zarar gören tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Acımız ilk günkü gibi taze, kayıplarımız daima hatırlanacak.
RAMS BAŞAKŞEHİR: Unutmayacağız... 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.
İKAS EYÜPSPOR: Unutmadık, unutmayacağız! 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
GÖZTEPE: Bugün 6 Şubat 2025. Unutmayacağız
KASIMPAŞA: 6 Şubat 2023 Unutmadık, UnutmayacağızDeprem felaketinde yaşadığımız derin yaraları yüreğimizde taşıyoruz; vefat eden vatandaşlarımızı sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz. Milletimizin bir daha bu tür acıları yaşamaması ümidiyle…
CORENDON ALANYASPOR: Ülkemizi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.
ÇAYKUR RİZESPOR: Asrın felaketini unutmadık, unutmayacağız... 6 Şubat 2023
GAZİANTEP FK: Belki de hayatımızın en karanlık, en uzun gecesiydi! 6 Şubat 2023 Asrın felaketi olan 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, şehrimize ve ülkemize bir kez daha başsağlığı diliyoruz.
ONVO ANTALYASPOR: Asırlar geçse de unutulmayacak derin yaralar, silinmez izler. Unutmadık, unutmayacağız...
TÜMOSAN KONYASPOR: 6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.
NET GLOBAL SİVASSPOR: 6 Şubat 2023… Unutmadık, Unutmayacağız.Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz.
BELLONA KAYSERİSPOR: 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ülkemize ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz.
SİPAY BODRUM FK: İki yıl önce ülke olarak yaşadığımız acı tarifsiz… Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı yeniden rahmetle anıyor, milletimizin bir daha böyle acılar yaşamamasını diliyoruz.
ATAKAŞ HATAYSPOR: Gidenler kalbimizde, anıları sonsuza dek bizimle. Unutmadık, unutmayacağız!
ADANA DEMİRSPOR: Unutmadık, unutamayız. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.
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