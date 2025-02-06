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Haberler Süper Lig Spor camiası 6 Şubat depremini unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar

Spor camiası 6 Şubat depremini unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar

Spor kulüpleri, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 09:28
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Spor camiası 6 Şubat depremini unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar

Spor kulüpleri, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin 2. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlar...

Spor camiası 6 Şubat depremini unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar

FENERBAHÇE: 6 Şubat Deprem Felaketinin 2. Yılı: "Unutamayız, Unutmayacağız" Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde, yıkıcı izler bırakarak ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin üzerinden iki yıl geçti.Bu acılı ve zorlu süreci bir an önce geride bırakabilmek adına tüm halkımız seferber oldu, tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışma ruhu sergilendi. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak biz de "Yaralarımızı birlikte sarıyoruz" diyerek ülkemizin dayanışma ruhunun parçası olduk. Ülke olarak afet bölgelerimize yardımlarımızı sürdürürken, deprem coğrafyasında yaşadığımız bilinciyle hareket etmeli, benzer acıların yaşanmaması adına önlemlerimizi almayı unutmamalıyız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmet ve özlemle anıyor, yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Spor camiası 6 Şubat depremini unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar

GALATASARAY: Yüreklerimizin yandığı gecenin üstünden iki yıl geçse de acımız hâlâ taze…6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz.Bugün, yarın ve daima yanınızda olacağız.

Spor camiası 6 Şubat depremini unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar

BEŞİKTAŞ: 6 Şubat 2023...04.17...UNUTMADIK! HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ! 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri özlem ve rahmetle anıyoruz.

Spor camiası 6 Şubat depremini unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar

TRABZONSPOR: 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve ülkemizi derin bir yasa boğan depremin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz.Depremde zarar gören tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Acımız ilk günkü gibi taze, kayıplarımız daima hatırlanacak.

Spor camiası 6 Şubat depremini unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar

RAMS BAŞAKŞEHİR: Unutmayacağız... 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.

Spor camiası 6 Şubat depremini unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar

İKAS EYÜPSPOR: Unutmadık, unutmayacağız! 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Spor camiası 6 Şubat depremini unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar

GÖZTEPE: Bugün 6 Şubat 2025. Unutmayacağız

Spor camiası 6 Şubat depremini unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar

KASIMPAŞA: 6 Şubat 2023 Unutmadık, UnutmayacağızDeprem felaketinde yaşadığımız derin yaraları yüreğimizde taşıyoruz; vefat eden vatandaşlarımızı sevgi, özlem ve rahmetle anıyoruz. Milletimizin bir daha bu tür acıları yaşamaması ümidiyle…

Spor camiası 6 Şubat depremini unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar

CORENDON ALANYASPOR: Ülkemizi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.

Spor camiası 6 Şubat depremini unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar

ÇAYKUR RİZESPOR: Asrın felaketini unutmadık, unutmayacağız... 6 Şubat 2023

Spor camiası 6 Şubat depremini unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar

GAZİANTEP FK: Belki de hayatımızın en karanlık, en uzun gecesiydi! 6 Şubat 2023 Asrın felaketi olan 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, şehrimize ve ülkemize bir kez daha başsağlığı diliyoruz.

Spor camiası 6 Şubat depremini unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar

ONVO ANTALYASPOR: Asırlar geçse de unutulmayacak derin yaralar, silinmez izler. Unutmadık, unutmayacağız...

Spor camiası 6 Şubat depremini unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar

TÜMOSAN KONYASPOR: 6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz.

Spor camiası 6 Şubat depremini unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar

NET GLOBAL SİVASSPOR: 6 Şubat 2023… Unutmadık, Unutmayacağız.Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz.

Spor camiası 6 Şubat depremini unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar

BELLONA KAYSERİSPOR: 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ülkemize ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Spor camiası 6 Şubat depremini unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar

SİPAY BODRUM FK: İki yıl önce ülke olarak yaşadığımız acı tarifsiz… Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı yeniden rahmetle anıyor, milletimizin bir daha böyle acılar yaşamamasını diliyoruz.

Spor camiası 6 Şubat depremini unutmadı! İşte yapılan paylaşımlar

ATAKAŞ HATAYSPOR: Gidenler kalbimizde, anıları sonsuza dek bizimle. Unutmadık, unutmayacağız!

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