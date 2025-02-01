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Haberler Süper Lig RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında RAMS Başakşehir ile Reeder Samsunspor karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alacak takımlar hata yapmak istemiyor. Avrupa kupalarında yer almak isteyen iki takımın mücadelesinde kimin kazanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Son 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi, 29 puanla 7. sırada yer alıyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde çıkış arayan ev sahibi takım zorlu mücadelede etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. 40 puanla 3. sırada yer alan ve yerini korumayı amaçlayan Samsunspor ise Thomas Reis yönetiminde güçlü rakibi karşısında üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Golcülerin kozlarını paylaşacağı maçta 15 golle zirvede yer alan Piatek'in nasıl performans göstereceği heyecanla bekleniyor. Peki, RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 16:50 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 17:10
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RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 22. hafta müsabakasında RAMS Başakşehir ile Reeder Samsunspor karşı karşıya gelecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde çıkış arayan ev sahibi takım, ilk 4 içerisinde yer almak için mücadele vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, 29 puanla 7. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta zorlu rakibi karşısında 3 puan alarak yoluna devam etmeyi amaçlayan Samsunspor ise 40 puanla 3. sırada yer alıyor. Thomas Reis'in öğrencileri, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin yanına bir yenisini daha eklemek istiyor. Avrupa kupalarında yer almayı hedefleyen Karadeniz temsilcisi, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAMS BAŞAKŞEHİR - REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR - REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PIATEK GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Krzysztof Piatek gollerini atmaya devam ediyor. Başakşehir formasıyla bu sezon 19 maçta forma giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu, 15 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı. 2 kez de gol pası veren Polonyalı futbolcu, son oynadığı 7 maçın 6'sında gol atma başarısı gösterdi. Reeder Samsunspor maçında da ilk 11'de başlaması beklenen Piatek'in gol atıp atamayacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

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