RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 22. hafta müsabakasında RAMS Başakşehir ile Reeder Samsunspor karşı karşıya gelecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde çıkış arayan ev sahibi takım, ilk 4 içerisinde yer almak için mücadele vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, 29 puanla 7. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta zorlu rakibi karşısında 3 puan alarak yoluna devam etmeyi amaçlayan Samsunspor ise 40 puanla 3. sırada yer alıyor. Thomas Reis'in öğrencileri, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin yanına bir yenisini daha eklemek istiyor. Avrupa kupalarında yer almayı hedefleyen Karadeniz temsilcisi, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RAMS BAŞAKŞEHİR - REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor maçı 1 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR - REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mersin Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir - Reeder Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PIATEK GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Krzysztof Piatek gollerini atmaya devam ediyor. Başakşehir formasıyla bu sezon 19 maçta forma giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu, 15 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı. 2 kez de gol pası veren Polonyalı futbolcu, son oynadığı 7 maçın 6'sında gol atma başarısı gösterdi. Reeder Samsunspor maçında da ilk 11'de başlaması beklenen Piatek'in gol atıp atamayacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.