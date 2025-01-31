TÜMOSAN Konyaspor 3-1 Sipay Bodrum FK | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 22. hafta maçları ile devam ediyor. TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Sipay Bodrum FK'yı ağırladı. Ev sahibi takım mücadeleyi 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

TÜMOSAN Konyaspor'un gollerini dakika 6'da Kramer'in asisti ile Yusuf Erdoğan, dakika 36 ve 55'te ise Kramer kaydetti.

Sipay Bodrum FK'nın tek golü ise dakika 69'da J. Slowik (Kendi kalesine) tarafından kaydedildi.

KRAMER RESİTALİ DEVAM EDİYOR

TÜMOSAN Konyaspor'da Kramer, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 6 gol/2 asist kaydederek adından söz ettirmeye devam etti.