Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 21. hafta müsabakasında Net Global Sivasspor ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geliyor. Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran ev sahibi takım, Ömer Erdoğan ile kümede kalma mücadelesi vermeyi sürdürüyor. Son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 20 puanla 15. sırada yer alan Yiğidolar, kritik karşılaşmayı kazanmak istiyor. Bu hafta Sivas deplasmanına konuk olan Kayserispor ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 16 puanla 17. sırada yer alan Sinan Kaloğlu'nun öğrencileri, küme düşme hattından kurtulmak istiyor.

NET GLOBAL SİVASSPOR - BELLONA KAYSERİSPOR MÜCADELESİNİ HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

NET GLOBAL SİVASSPOR - BELLONA KAYSERSİSPOR İLK 11'LERİ

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sonko, Uğur, Tolga, Moutoussamy, Charisis, Emrah, Rodrigues, Manaj

Bellona Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Ramazan, Mane, Bahoken

NET GLOBAL SİVASSPOR - BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başladı.

NET GLOBAL SİVASSPOR - BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.