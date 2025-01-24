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Haberler Süper Lig Ortaya Amani

Ortaya Amani

Anadolu Kartalı, orta sahayı takviye için Belçika’da Union St. Gilloise’in 26 yaşındaki Fildişili dinamosu Lazare Amani’nin peşinde. Amani, 10 numarada da oynayabiliyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Ortaya Amani

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Konyaspor, transferde atağa kalktı. Anadolu Kartalı, teknik direktör Recep Uçar'ın raporu doğrultusunda önceliği orta sahaya verdi. Yeşil-beyazlıların Belçika'da Union Saint-Gilloise'de oynayan Lazare Amani'yi radarına aldığı öğrenildi. Sözleşmesi 2027'de bitecek olan 26 yaşındaki orta saha için görüşmelerin sürdüğü ve Konyasporlu kurmayların tüm şartlarını zorladığı bildirildi.

AFRİKA ŞAMPİYONU

Konyaspor'un transferi için ısrarcı olduğu Lazare Amani, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da forma giyebiliyor. Bu sezon 12 maça çıkan Fildişili dinamo, toplam 456 dakika sahada kaldı. Geçtiğimiz sezon ise ter döktüğü 45 karşılaşmada, 7 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekti. Geçen sezon Fildişi Milli Takımı'yla Afrika Kupası şampiyonluğu yaşadı. Union Saint Gilloise'yla da Belçika Kupası ve Süper Kupası şampiyonluğu sevincini tattı.

G.SARAY MESAİSİ

Trendyol Süper Lig'de 5 maçtır galibiyete hasret kalan Konyaspor, deplasmanda lider Galatasaray'la oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına devam etti. Güçlü rakibi karşısında kötü gidişata son vermek isteyen ve üst sıralara tırmanmak amacındaki Anadolu Kartalı, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde hırslı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

BASKIYLA 3 PUAN

Avrupa kupaları hayali kuran 3. sıradaki Samsunspor, Gaziantep'e de bilendi. Teknik direktör Reis, "Temaslı ve agresif oynayarak istediğimizi almak istiyoruz. Gaziantep de çok agresif baskı yapan ve ekstra boşluklar veren bir takım. Çözüm olarak ise bazen önde baskı yapacağız bazen de geri çekilip ikinci bölgede baskı yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Rakipten rakibe taktik değişiklikler yaptığını vurgulayan Alman teknik adam, "Tüm maçlarda baskılı bir şekilde oynamak istiyoruz Gaziantep FK maçından kesinlikle galibiyet alarak ayrılmak istiyoruz. Hedefimiz, ister önde baskı olsun, ister ikinci bölgede beklemek olsun istediğimiz performansı göstererek güzel bir sonuç almaktır" diye umut dağıttı.

DEMİRSPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ligin dibine demir atan mavi-şimşekler, Rize'de çıkışa geçmek istiyor.

SİVASSPOR HAZIR KITA

Alt sıraların final gibi maçında Kayserispor'u ağırlayacak olan Sivasspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Yiğidolar'da futbolcuların hırslı çalışması teknik heyeti sevindirdi.

GALİBİYETE KİLİTLENDİ

Kasımpaşa'ya konuk olacak Hatay, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Lider G.Saray'dan puan alan Hatay, bu beraberliği Paşa galibiyetiyle perçinlemek amacında.

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