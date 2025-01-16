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Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig’de 20. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig’de 20. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın programı belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 10:12
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Trendyol Süper Lig’de 20. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 18 Ocak Cumartesi, 19 Ocak Pazar ve 20 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde lider Galatasaray, yarın saat 20.00'de Hatayspor'a konuk olacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş da cumartesi günü Samsunspor'u ağırlayacak. Haftayı BAY geçen takım Kayserispor olacak.

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Atakaş Hatayspor - Galatasaray

18 Ocak Cumartesi

13.30 Başakşehir - Çaykur Rizespor

16.00 Gaziantep FK - Bodrum FK

19.00 Beşiktaş - Samsunspor

19 Ocak Pazar

13.30 Göztepe - Antalyaspor

16.00 Konyaspor - Kasımpaşa

19.00 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor

19.00 Adana Demirspor - Fenerbahçe

20 Ocak Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Sivasspor

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