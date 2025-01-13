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Haberler Süper Lig Göztepe - Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Göztepe - Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alan takımlar hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak için mücadele eden Kasımpaşa sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde, son 5 haftada 1 galibiyet ve 4 beraberlik alan İstanbul temsilcisi, 21 puanla 12. sırada yer alıyor. 28 puanla 6. sırada yer alan ve üst sıralara çıkışını sürdürmek isteyen Göztepe ise yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmeyi amaçlıyor. Kazanması durumunda 4. sıraya kadar yükselecek Stanimir Stoilov'un öğrencileri hata yapmak istemiyor. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada Ümit Öztürk düdük çalıyor. Göztepe - Kasımpaşa karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 20:20 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 20:30
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Göztepe - Kasımpaşa maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 19. hafta müsabakasında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattını ve üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlik alan deplasman takımı, mücadeleyi kazanarak üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. 21 puanla 12. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, güçlü rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Bu hafta evinde oynayacak Göztepe ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 28 puanla 6. sırada bulunan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, kazanmaları durumunda 4. sıraya kadar yükselecek.

İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Göztepe: Lis, Koray, Nielsen, Bokele, Juan, Miroshi, Heliton, Dennis, Djalma, Tijanic, Romulo

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık, Opoku, Rodrigues, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Barak, Brekalo, Da Costa.

Göztepe - Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Göztepe - Kasımpaşa maçı 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe - Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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