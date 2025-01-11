  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Kayserispor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kayserispor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik maçlarından birinde sahne alacak takımlar hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından çıkmak için mücadele eden Kayserispor sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde son 5 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ev sahibi takım 16 puanla 16. sırada yer alıyor. Başkan Ali Çamlı'nın istifasının ardından Nurettin Açıkalın ile yola devam eden Kayserispor, taraftarı önünde moral arıyor. 33 puanla 3. sırada yer alan ve Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Samsunspor ise yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmeyi amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 11:04 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2025 Cumartesi 11:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kayserispor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 19. hafta müsabakasında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme ve zirve hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ev sahibi takım, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. 16 puanla 16. sırada yer alan Kayserispor, mücadeleyi kazanarak üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Başkan Ali Çamlı'nın istifasının ardından Nurettin Açıkalın'ın başkan olarak seçildiği ev sahibi takım, bir an önce yaralarını sarmak istiyor. Bu hafta Kayseri deplasmanına konuk olacak Samsunspor ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 33 puanla 3. sırada yer alan Thomas Reis'in öğrencileri, Avrupa kupalarında yer almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Kayserispor - Samsunspor maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor - Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan transfer bombası!
G.Saray'da Dortmund'dan transfer!
DİĞER
SÜPER KUPA FİNALİ TARİHİ: Real Madrid- Barcelona Süper Kupa ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Gözler Diyarbakır'da! Başkan Erdoğan ne mesaj verecek
Fenerbahçe'de Maximin fiyaskosu! Tam 23 milyon Euro...
Galatasaray Sara gelişmesi! Sakatlık sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Heidenheim - Union Berlin maçı ne zaman? Heidenheim - Union Berlin maçı ne zaman? 10:59
Hoffenheim - Wolfsburg maçı ne zaman? Hoffenheim - Wolfsburg maçı ne zaman? 10:53
Transferde hedef Sanda! Transferde hedef Sanda! 10:39
G.Saray Ahmet Çalık'ı unutmadı! G.Saray Ahmet Çalık'ı unutmadı! 10:14
Beşiktaş - Bodrum FK maç bilgileri Beşiktaş - Bodrum FK maç bilgileri 10:05
Terim F.Bahçe'den o futbolcuyu alacak! Terim F.Bahçe'den o futbolcuyu alacak! 10:03
Daha Eski
G.Saray'dan transfer bombası! G.Saray'dan transfer bombası! 09:32
Fenerbahçe'de Maximin fiyaskosu! Tam 23 milyon Euro... Fenerbahçe'de Maximin fiyaskosu! Tam 23 milyon Euro... 09:31
Galatasaray Sara gelişmesi! Sakatlık sonrası... Galatasaray Sara gelişmesi! Sakatlık sonrası... 09:13
Bugün hangi maçlar var? 11 Ocak Cumartesi Bugün hangi maçlar var? 11 Ocak Cumartesi 08:06
Nuri Şahin'li Dortmund salladı ama yıkamadı! Nuri Şahin'li Dortmund salladı ama yıkamadı! 01:13
Nuri Şahin'li Dortmund salladı ama yıkamadı! Nuri Şahin'li Dortmund salladı ama yıkamadı! 00:49