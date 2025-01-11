Kayserispor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Kayserispor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 19. hafta müsabakasında Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Küme düşme ve zirve hattını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ev sahibi takım, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. 16 puanla 16. sırada yer alan Kayserispor, mücadeleyi kazanarak üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Başkan Ali Çamlı'nın istifasının ardından Nurettin Açıkalın'ın başkan olarak seçildiği ev sahibi takım, bir an önce yaralarını sarmak istiyor. Bu hafta Kayseri deplasmanına konuk olacak Samsunspor ise mücadeleden 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 33 puanla 3. sırada yer alan Thomas Reis'in öğrencileri, Avrupa kupalarında yer almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Kayserispor - Samsunspor maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.
KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak Kayserispor - Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.