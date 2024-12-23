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Haberler Süper Lig Piyasa değerleri güncellendi! Yıldız ismin fiyatı 27.5 kat arttı

Piyasa değerleri güncellendi! Yıldız ismin fiyatı 27.5 kat arttı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası geride kalırken futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, büyük bir yükseliş gösterirken Cengiz Ünder ise en çok değer kaybeden futbolcu oldu. İşte Süper Lig'deki yıldızların piyasa değerleri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 16:17
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Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'deki yıldızların bonservis bedelleri

Trendyol Süper Lig'deki futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'deki yıldızların bonservis bedelleri

Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Yunus Akgün, büyük bir sıçrama yaparak piyasa değerini 27.5 katı yükseltti.

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'deki yıldızların bonservis bedelleri

En çok değer kaybeden isim ise Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz Ünder oldu.

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'deki yıldızların bonservis bedelleri

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Victor Osimhen (Galatasaray) 75 milyon Euro

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'deki yıldızların bonservis bedelleri

Gabriel Sara (Galatasaray) 23 milyon Euro

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'deki yıldızların bonservis bedelleri

Sofyan Amrabat (Fenerbahçe) 22 milyon Euro

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'deki yıldızların bonservis bedelleri

Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) 22 milyon Euro

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'deki yıldızların bonservis bedelleri

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) 20 milyon Euro

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'deki yıldızların bonservis bedelleri

Davinson Sanchez (Galatasaray) 19 milyon Euro

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'deki yıldızların bonservis bedelleri

Allan Saint-Maximin (Fenerbahçe) 17 milyon Euro

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'deki yıldızların bonservis bedelleri

Sebastian Szymanski (Fenerbahçe) 17 milyon Euro

Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'deki yıldızların bonservis bedelleri

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Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'deki yıldızların bonservis bedelleri

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Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'deki yıldızların bonservis bedelleri

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Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'deki yıldızların bonservis bedelleri

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