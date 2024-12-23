Piyasa değerleri güncellendi! Yıldız ismin fiyatı 27.5 kat arttı
Trendyol Süper Lig'in 17. haftası geride kalırken futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, büyük bir yükseliş gösterirken Cengiz Ünder ise en çok değer kaybeden futbolcu oldu. İşte Süper Lig'deki yıldızların piyasa değerleri...
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İŞTE TRANSFERMARKT'A GÖRE SÜPER LİG'DE PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK OYUNCULARI
Victor Osimhen (Galatasaray) 75 milyon Euro
Gabriel Sara (Galatasaray) 23 milyon Euro
Sofyan Amrabat (Fenerbahçe) 22 milyon Euro
Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) 22 milyon Euro
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) 20 milyon Euro
Davinson Sanchez (Galatasaray) 19 milyon Euro
Allan Saint-Maximin (Fenerbahçe) 17 milyon Euro
Sebastian Szymanski (Fenerbahçe) 17 milyon Euro
Gedson Fernandes (Beşiktaş) 17 milyon Euro
Lucas Torreira (Galatasaray) 15 milyon Euro
Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe) 15 milyon Euro
Simon Banza (Trabzonspor) 15 milyon Euro
Semih Kılıçsoy (Beşiktaş) 15 milyon Euro
Victor Nelsson (Galatasaray) 14 milyon Euro
İsmail Yüksek (Fenerbahçe) 14 milyon Euro
Mauro Icardi (Galatasaray) 13 milyon Euro
Roland Sallai (Galatasaray) 13 milyon Euro
Fred (Fenerbahçe) 13 milyon Euro
Rafa Silva (Beşiktaş) 12 milyon Euro
Ernest Muci (Beşiktaş) 12 milyon Euro
Yunus Akgün (Galatasaray 11 milyon Euro (En çok değer kazanan futbolcu)
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