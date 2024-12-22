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Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Alex de Souza yönetiminde son haftalarda yükselen performansı ile dikkat çeken Antalyaspor, Teknik Direktör Selçuk İnan ile 18 puan toplayan Gaziantep FK'ya konuk olacak. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 09:50 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 10:00
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Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 14. hafta müsabakasında Samsunspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek.

Alex de Souza yönetiminde son haftalarda yükselen performansı ile dikkat çeken Antalyaspor, 21 puanla 8. sırada yer alıyor. Teknik Direktör Selçuk İnan önderliğinde 18 puan toplayan Gaziantep FK ise küme düşme hattı ile olan puan farkını daha da arttırmayı amaçlıyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Antalyaspor maçı 22 Aralık Pazar saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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