Bodrum FK 2-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK ile Sivasspor kozlarını paylaştı.
Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf, 2-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.
Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Taulant Seferi ve 76. dakikada Zdravko Dimitrov (p) kaydetti
Öte yandan Sivasspor'da Uros Radakovic, mücadelenin 73. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bodrumspor bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken, Sivasspor 18 puanda kaldı.
VOLKAN DEMİREL'İN İLK GALİBİYETİ
7 maç sonra galip gelen Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel, takımın başındaki 5. maçında ilk galibiyetini aldı. Demirel, Sivasspor maçından önce çıktığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi almıştı.