  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig Bodrum FK 2-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bodrum FK 2-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK, sahasında Sivasspor'u Seferi ve Dimitrov'un (p) 2-0 yenerek 7 maç sonra galip geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 21:30 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 22:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bodrum FK 2-0 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum FK ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf, 2-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Taulant Seferi ve 76. dakikada Zdravko Dimitrov (p) kaydetti

Öte yandan Sivasspor'da Uros Radakovic, mücadelenin 73. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bodrumspor bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken, Sivasspor 18 puanda kaldı.

VOLKAN DEMİREL'İN İLK GALİBİYETİ

7 maç sonra galip gelen Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel, takımın başındaki 5. maçında ilk galibiyetini aldı. Demirel, Sivasspor maçından önce çıktığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi almıştı.

Hüseyin Yücel konuşuyor | CANLI
Reklam
DİĞER
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu tartışmalı pozisyonu yorumladı! "Türk futboluna provokasyondur"
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar
Twente - Beşiktaş maçı öncesi flaş karar!
F.Bahçe'nin yeni stoperi Hollanda'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa FK nefes aldı! Manisa FK nefes aldı! 22:12
Adana ikinci yarıda açıldı Adana ikinci yarıda açıldı 22:06
Eyüpspor'da F.Bahçe maçı öncesi şok sakatlık! Eyüpspor'da F.Bahçe maçı öncesi şok sakatlık! 21:26
Kerem Demirbay G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı Kerem Demirbay G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı 19:55
Beşiktaş deplasmanda kazandı Beşiktaş deplasmanda kazandı 19:37
Melo'dan G.Saray'a transfer önerisi! Melo'dan G.Saray'a transfer önerisi! 19:31
Daha Eski
A. Efes - Panathinaikos | CANLI A. Efes - Panathinaikos | CANLI 19:14
Kasımpaşa evinde 3 puanı kaptı! Kasımpaşa evinde 3 puanı kaptı! 19:06
Twente - Beşiktaş maçı öncesi flaş karar! Twente - Beşiktaş maçı öncesi flaş karar! 18:46
F.Bahçe transferde gözünü kararttı! Ocakta yıldız yağacak F.Bahçe transferde gözünü kararttı! Ocakta yıldız yağacak 18:21
Fırtına'nın G.Saray hazırlıkları sürüyor! Fırtına'nın G.Saray hazırlıkları sürüyor! 18:04
Bodrum FK 7 maç sonra kazandı! Bodrum FK 7 maç sonra kazandı! 18:02