Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 7 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Dev derbiyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Son haftalarda çıkış yakalayan Fenerbahçe Dolmabahçe'den galibiyetle dönmek istiyor. Beşiktaş ise taraftarı önünde derbi zaferiyle yeniden ayağa kalkmak için sahaya çıkacak. Zorlu maç öncesi iki takımında ilk 11'leri merak ediliyor. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri... | BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ
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Beşiktaş ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 22 puanla 5. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde Jayden Oosterwolde dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü takımla birlikte çalışmalara başladı. Milli futbolcunun kadroda olup olmayacağının kararını teknik ekip verecek.
Sarı-lacivertli ekipte savunma oyuncularından Alexander Djiku ve Samet Akaydin ise kart sınırında.
Bu oyuncular Beşiktaş karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta iç sahada oynanacak RAMS Başakşehir müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta sakatlanan 34 yaşındaki stoper, ameliyat edilmişti.
Siyah-beyazlılarda sakatlıklarını atlatan Felix Uduokhai ile Ernest Muçi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. İki futbolcunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyecekleri netlik kazanmadı.
5 futbolcu ceza sınırında
Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.
BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'a rakip sahada 4 maçtır mağlup olmuyor.
Son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında, pandemi sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından 19 Temmuz'da oynanan lig maçında rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ardından çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
Fenerbahçe, geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde deplasmanda çıktığı müsabakayı ise Dzeko, Tadic ve Szymanski'nin golleriyle 3-1 kazanmıştı.
Sahasında Fenerbahçe'yi 4 maçtır yenemiyor
Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonundan bu yana Dolmabahçe'de oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini ise 2019-2020 sezonunda 2-0'lık skorla aldı.
Serdar Topraktepe'nin ikinci derbisi
Siyah-beyazlı ekip, Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından olağanüstü kongreye kadar takımın başında olacağı açıklanan Topraktepe ile geçen sezon da Fenerbahçe derbisinde mücadele etmişti. Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu.
İşte Serdar Topraktepe'nin muhtemel derbi 11'i...
MERT GÜNOK
SVENSSON
TAYYİP TALHA
EMİRHAN
MASUAKU
AL-MUSRATI
GEDSON
RASHICA
SEMİH
RAFA SILVA
IMMOBILE
MOURINHO'DAN SÜRPRİZ TERCİH!
Öte yandan Fenerbahçe'de, Beşiktaş karşısında sahaya çıkacak ilk 11 büyük ölçüde netleşti.
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, derbi 11'ini belirlediği öğrenildi.
İşte sarı lacivertlilerin, Beşiktaş maçındaki ilk 11'i...
LIVAKOVIC
OSAYI-SAMUEL
BECAO
DJIKU
KOSTIC
AMRABAT
FRED
OĞUZ AYDIN
SZYMANSKI
TADIC
DZEKO
DİĞER