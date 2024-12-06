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Haberler Süper Lig Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 7 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Dev derbiyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Son haftalarda çıkış yakalayan Fenerbahçe Dolmabahçe'den galibiyetle dönmek istiyor. Beşiktaş ise taraftarı önünde derbi zaferiyle yeniden ayağa kalkmak için sahaya çıkacak. Zorlu maç öncesi iki takımında ilk 11'leri merak ediliyor. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri... | BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 10:38
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 7 Aralık Cumartesi günü derbide kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

Ligde oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 32 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

Beşiktaş ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 22 puanla 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde Jayden Oosterwolde dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

Sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü takımla birlikte çalışmalara başladı. Milli futbolcunun kadroda olup olmayacağının kararını teknik ekip verecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

Sarı-lacivertli ekipte savunma oyuncularından Alexander Djiku ve Samet Akaydin ise kart sınırında.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

Bu oyuncular Beşiktaş karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta iç sahada oynanacak RAMS Başakşehir müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta sakatlanan 34 yaşındaki stoper, ameliyat edilmişti.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

Siyah-beyazlılarda sakatlıklarını atlatan Felix Uduokhai ile Ernest Muçi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. İki futbolcunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyecekleri netlik kazanmadı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

5 futbolcu ceza sınırında

Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'a rakip sahada 4 maçtır mağlup olmuyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

Son olarak 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında, pandemi sebebiyle liglere ara verilmesinin ardından 19 Temmuz'da oynanan lig maçında rakibine 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ardından çıktığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

Fenerbahçe, geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde deplasmanda çıktığı müsabakayı ise Dzeko, Tadic ve Szymanski'nin golleriyle 3-1 kazanmıştı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

Sahasında Fenerbahçe'yi 4 maçtır yenemiyor

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonundan bu yana Dolmabahçe'de oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini ise 2019-2020 sezonunda 2-0'lık skorla aldı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

Serdar Topraktepe'nin ikinci derbisi

Siyah-beyazlı ekip, Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından olağanüstü kongreye kadar takımın başında olacağı açıklanan Topraktepe ile geçen sezon da Fenerbahçe derbisinde mücadele etmişti. Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

İşte Serdar Topraktepe'nin muhtemel derbi 11'i...

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

MERT GÜNOK

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

SVENSSON

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

TAYYİP TALHA

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

EMİRHAN

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

MASUAKU

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

AL-MUSRATI

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

GEDSON

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

RASHICA

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

SEMİH

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

RAFA SILVA

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

IMMOBILE

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

MOURINHO'DAN SÜRPRİZ TERCİH!

Öte yandan Fenerbahçe'de, Beşiktaş karşısında sahaya çıkacak ilk 11 büyük ölçüde netleşti.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, derbi 11'ini belirlediği öğrenildi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

İşte sarı lacivertlilerin, Beşiktaş maçındaki ilk 11'i...

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

LIVAKOVIC

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

OSAYI-SAMUEL

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

BECAO

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

DJIKU

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

KOSTIC

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

AMRABAT

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

FRED

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

OĞUZ AYDIN

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

SZYMANSKI

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri belli oldu!

TADIC

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