Adana Demirspor'da Teknik Sorumlu Serkan Damla görevinden ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da ayrılık yaşandı.

Teknik Sorumlu Serkan Damla, sosyal medya hesabından görevinden ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 13 haftada topladığı 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'da işler kötüye gitmeye devam ediyor. Teknik Direktör Michael Valkanis ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Serkan Damla, geçici teknik adam olarak takımın başına geçmişti.

Serkan Damla da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevi bıraktığını duyurdu.