Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı!

Ligde haftanın açılış maçında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışında Hatayspor-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Gaziantep FK maçları oynanacak.

Süper Lig'de lider Galatasaray sahasında Eyüpspor'u konuk ederken Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak.

Kasımpaşa 14'üncü haftayı bay geçecek.

HAKEMLER AÇIKLANDI!

Süper Lig'in 14'üncü haftasında maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri şöyle:

29 Kasım Cuma

20.00: Antalyaspor-Sivasspor: Yasin Kol

30 Kasım Cumartesi

13.30: Samsunspor-Bodrum FK: Ozan Ergün

16.00: Adana Demirspor-Konyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00: Alanyaspor-Trabzonspor: Burak Pakkan

19.00: Başakşehir-Göztepe: Çağdaş Altay

1 Aralık Pazar

16.00: Çaykur Rizespor-Kayserispor: Emre Kargın

19.00: Galatasaray-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

2 Aralık Pazartesi

20.00: Fenerbahçe-Gaziantep FK: Alper Akarsu

20.00: Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam