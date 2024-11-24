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Haberler Süper Lig Samsunspor - Alanyaspor maçı | CANLI İZLE

Samsunspor - Alanyaspor maçı | CANLI İZLE

Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Samsunspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Samsunspor - Alanyaspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 15:55
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Samsunspor - Alanyaspor maçı | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Samsunspor evinde Alanyaspor'u konuk ediyor.

Karadeniz ekibi ligde 25 puanla 3. sırada yer alıyor.

Alanyaspor ise 10 puanla 17. sırada bulunuyor.

SAMSUNSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Alanyaspor maçı saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

SAMSUNSPOR - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Zeki, van Drongelen, Satka, Bola, Tait, Ntcham, Emre, Soner, Dimata, Mouandilmadji.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Yusuf Özdemir, Efecan, Janvier, Richard, Augusto, Makouta, Cordova.

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