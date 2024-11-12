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Haberler Süper Lig İnanılmaz sıçrama

İnanılmaz sıçrama

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Kasım 2023 - 31 Ekim 2024 arasındaki verileri dikkate alarak dünyanın en iyi takımlarını listeledi. İlk 45 sırada 2 Türk takımı yer aldı. Dört büyükler”den Galatasaray ve Beşiktaş listede yükselirken, Süper Lig’de sezonun dikkat çeken takımı Samsunspor büyük bir sıçrama yaparak 43 sıra birden yükseldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 06:50
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İnanılmaz sıçrama
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Kasım 2023 - 31 Ekim 2024 arasındaki verileri dikkate alarak dünyanın en iyi takımlarını listeledi. İlk 45 sırada 2 Türk takımı yer aldı. Dört büyükler"den Galatasaray ve Beşiktaş listede yükselirken, Süper Lig'de sezonun dikkat çeken takımı Samsunspor büyük bir sıçrama yaparak 43 sıra birden yükseldi.
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