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İnanılmaz sıçrama
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Kasım 2023 - 31 Ekim 2024 arasındaki verileri dikkate alarak dünyanın en iyi takımlarını listeledi. İlk 45 sırada 2 Türk takımı yer aldı. Dört büyükler”den Galatasaray ve Beşiktaş listede yükselirken, Süper Lig’de sezonun dikkat çeken takımı Samsunspor büyük bir sıçrama yaparak 43 sıra birden yükseldi.
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