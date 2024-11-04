Trabzonspor - Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi!

Senin acemi düdüğün yüzünden VAR da devreye giremiyor. Gitti Trabzonspor'un golü... Ne kadar kolay değil mi, golü iptal etmek, alın terini çalmak... Senin acemiliğin ya da uyanıklığın nelere mal oldu bir bak izle... Neden böyle düşünmek zorunda bırakıyorsun beni... Çünkü böyle hata olmaz! Bu nasıl faul arkadaş! Bu nasıl faul Oğuzhan Çakır!

VAR olmasa Trabzonspor'un iki net penaltısını da vermeyecektin! Penaltı pozisyonlarını görüyorsun ve vermiyorsun! VAR uyarısı ile penaltıları verdin! Madem faul konusunda bu kadar hassassın ey hakem! Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce de bir faul olmalıydı. Sen kolay fauller veriyorsun ya... Orada neden vermedin! Sen, nizami bir golü iptal eden hakem olarak anılacaksın artık! Senin büyük hakem olma şansın yok artık! Kendi kendini bitirdin! Sen git atletizm yap... Ne yaparsan yap ama futbol sahalarından uzak dur!