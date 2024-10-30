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Haberler Süper Lig

Konyaspor teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırdığını açıkladı

Konyaspor, resmi sosyal medya hesabından teknik direktör Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 15:40
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Konyaspor teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırdığını açıkladı

TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Ali Çamdalı ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Konyaspor, Çamdalı yönetiminde Süper Lig'deki 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi sonunda 11 puan toplamıştı.

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