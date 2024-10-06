Konyaspor - Eyüpspor maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Konyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor.

KONYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Melih İbrahimoğlu, Keyta, Oğulcan, Pedrinho, Kramer.

Eyüpspor: Berke Özer, Dubois, Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin, Melih, Midtsjö, Ampem, Samu Saiz, Ahmed Kutucu, Gianni Bruno.

Konyaspor - Eyüpspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KONYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Eyüpspor maçı 6 Ekim Pazar günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.