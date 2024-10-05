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Haberler Süper Lig

Başakşehir 1 - 1 Kayserispor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Süper Lig 8. Hafta)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, evinde Kayserispor'u ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1 - 1 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 18:53 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 20:58
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Başakşehir 1 - 1 Kayserispor | MAÇ SONUCU - ÖZET (Süper Lig 8. Hafta)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, evinde Kayserispor'u ağırladı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1 - 1 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

Karşılaşmanın 11'leri şu şekildeydi:

Başakşehir: Muhammed, Lima, Hamza, Opoku, Kemen, Berat, Berkay, Davidson, Pelkas, Deniz, Piatek

Kayserispor: Bilal, Lionel Carole, Arif, Bourabia, Gökhan Sazdağı, Baran, Karimi, Mane, Cardoso, Boa Morte, Nazon

Yasin Kol'un düdük çaldığı maçta ilk yarının 32. dakikasında Kayserispor, C. Mane'nin golü ile öne geçti: 0 - 1.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve devre arasına deplasman ekibinin üstünlüğü ile gidildi.

Maçın ikinci yarısında Baykuşlar, K. Piatek'in golü ile durumu berabere yaptı: 1 - 1.

Çekişmeli geçen karşılaşmada iki tarafın da gol girişimleri sonuçsuz kaldı ve Başakşehir'de puanlar paylaşıldı.

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