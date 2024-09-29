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Haberler Süper Lig

TRABZONSPOR KONYASPOR CANLI ŞİFRESİZ MAÇ İZLE | Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 13:28 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 14:10
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TRABZONSPOR KONYASPOR CANLI ŞİFRESİZ MAÇ İZLE | Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 7. haftaya girildi. Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak isterken futbol severler araştırmalara başladı. Trabzonspor - Konyaspor maçı saat kaçta? Detayları sizler için derledik.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 29 Eylül Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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