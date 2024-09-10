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Yabancı Kuralı sayısı belli oluyor! TFF toplantısı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Trabzonspor, yabancı sayısının değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu da yeni yabancı sayısı için yapılan resmi başvuruları bugün karara bağlayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 09:46 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 09:56
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Yabancı Kuralı sayısı belli oluyor! TFF toplantısı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş ve Trabzonspor, yabancı sayısının değişmesi için Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu. TFF Yönetim Kurulu'nun, bugün yapacağı toplantıda konuyu karara bağlayacağı bildirildi.

Son Kulüpler Birliği toplantısında yabancı sayısının artması, tartışma konusu olmuştu. Bazı kulüpler, "Biz kurala göre hazırlık yaptık. Sıkıntımız yok" derken, özellikle Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ise yabancı sayısının 1 artmasını istemişti.

Toplantı sonrası Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Federasyonumuz 12'yi 14 yaptı. Bazı kulüplerin hâlâ fazla yabancıları var. Futbolcuların bonservissiz kalması zarar oluyor. Bunu federasyonla istişare edeceğiz. Sorun olmayan kulüplerin sorun olanlara destek olması gerektiğini ifade ettik" demişti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştireceği toplantıyla konuyu karara bağlayacak.

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