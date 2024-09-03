Kasımpaşa'nın İtalya atağı!

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Kasımpaşa, Brekalo'yu satın alma hakkıyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak için Fiorentina ile anlaşmaya vardı. Antonin Barak için de görüşmeler sürüyor.

Fiorentina, iki oyuncusuyla ilgilenen Türk kulübü Kasımpaşa ile önemli bir görüşmenin merkezinde yer alıyor. Raffaele Palladino'nun takımında yer bulmakta zorlanan Josip Brekalo, iki kulüp arasında yapılmak üzere olan anlaşma sayesinde satın alma hakkıyla Türkiye'ye kiralık olarak gitmeye çok yakın.

Kasımpaşa, ayrıca Çek orta saha oyuncusu Antonín Barák ile de aynı sözleşme koşullarıyla anlaşmak istiyor.

İşte Gianluca Di Marzio'nun, "Kasımpaşa, Brekalo'yu satın alma hakkıyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak için Fiorentina ile anlaşmaya vardı." başlıklı haberi...