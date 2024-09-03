Haberler Süper Lig

Kasımpaşa'nın İtalya atağı!

Kasımpaşa, İtalyan ekibi Fiorentina'da forma giyen iki oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 22:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Kasımpaşa'nın İtalya atağı!

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Kasımpaşa, Brekalo'yu satın alma hakkıyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak için Fiorentina ile anlaşmaya vardı. Antonin Barak için de görüşmeler sürüyor.

Fiorentina, iki oyuncusuyla ilgilenen Türk kulübü Kasımpaşa ile önemli bir görüşmenin merkezinde yer alıyor. Raffaele Palladino'nun takımında yer bulmakta zorlanan Josip Brekalo, iki kulüp arasında yapılmak üzere olan anlaşma sayesinde satın alma hakkıyla Türkiye'ye kiralık olarak gitmeye çok yakın.

Kasımpaşa, ayrıca Çek orta saha oyuncusu Antonín Barák ile de aynı sözleşme koşullarıyla anlaşmak istiyor.

İşte Gianluca Di Marzio'nun, "Kasımpaşa, Brekalo'yu satın alma hakkıyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak için Fiorentina ile anlaşmaya vardı." başlıklı haberi...

Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi!
Mario Beşiktaş için İstanbul'a geldi!
DİĞER
Popstar Abidin Özşahin şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Bir dönem sokakta yürüyemiyordu şimdi ise…
Kayıp Narin Güran olayında şoke eden gelişme! Tutuklanan amcası Salim Güran’ın aracında kan, kusmuk ve idrar örneği bulundu
Trabzonspor’da 5. Şenol Güneş dönemi!
Fenerbahçe'den sol bek atağı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan Meler'e görev UEFA'dan Meler'e görev 21:49
Aysel Önder'den gümüş madalya! Aysel Önder'den gümüş madalya! 21:41
Süper Lig'den 7 takım PFDK'ya sevk edildi Süper Lig'den 7 takım PFDK'ya sevk edildi 21:37
Fenerbahçe'den sol bek atağı! Fenerbahçe'den sol bek atağı! 19:29
UEFA İSİM LİSTESİ 2024-2025 UEFA İSİM LİSTESİ 2024-2025 19:06
A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarına devam etti A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarına devam etti 18:45
Daha Eski
Mario Beşiktaş için İstanbul'a geldi! Mario Beşiktaş için İstanbul'a geldi! 17:57
Doğan'dan Güneş açıklaması Doğan'dan Güneş açıklaması 17:41
Ömer Faruk Beyaz Başakşehir'de Ömer Faruk Beyaz Başakşehir'de 17:34
Yusuf Özdemir, A Milli Takım'a davet edildi! Yusuf Özdemir, A Milli Takım'a davet edildi! 16:11
Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 6 isim kadro dışı Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 6 isim kadro dışı 15:56
Kerem Aktürkoğlu: Kupalar kazanacağız! Kerem Aktürkoğlu: Kupalar kazanacağız! 15:56