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Atilla Karaoğlan'a çirkin saldırı!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Bu karşılaşmanın devre arasında ise hakem Atilla Karaoğlan ile ilgili yaşanan o olay gündemi sarstı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 11:29
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Atilla Karaoğlan'a çirkin saldırı!

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Antalyaspor -Hatayspor maçının devre arasında skandal bir olay yaşandı.

beIN Sports'un haberine göre; Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması tarafından darp edildi.

beIN Sports spikeri Cihan Erduran yaptığı devre arasında yaşanan olayı yayıncı kuruluşta anlatarak, "Antalyaspor - Hatayspor maçının devre arasında çıkan tartışmada, hakem Atilla Karaoğlan Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin koruması olarak görülen bir beyefendi tarafından itildi. Ancak bu görüntüyü vermek istemiyoruz. Ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

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