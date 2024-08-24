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Boupendza yarışı

Süper Lig’in iki ekibi Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor, Aaron Boupendza’yı kadrosuna katmak için yarışa girdi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Boupendza yarışı

Hafta sonu Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Çaykur Rizespor'la Selçuk İnan yönetiminde lige başlayan Gaziantep FK'da transfer çalışmaları devam ediyor. İki kulüp, daha önce Hatayspor forması giyen ve Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Aaron Boupendza için yarışa girdi. En son MLS Majör Lig ekiplerinden Cincinnati'de forma giyen ve 8 Ağustos'ta kulübüyle yollarını ayıran Gabonlu golcü için teklif yaptı. Bonservisi elinde olan 28 yaşındaki oyuncunun imza parası talebi olduğu da gelen bilgiler arasında... 2020'de Bordeaux'tan Hatayspor'a bedelsiz olarak gelen, attığı 22 golle o dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesine giren Aaron Boupendza, bir yıl sonra Katar ekibi Al-Arabi'ye 4 milyon 250 bin euroya transfer olmuştu.

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