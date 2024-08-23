Haberler Süper Lig

Alanyaspor - Göztepe CANLI İZLE (Alanyaspor - Göztepe maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 3. hafta maçında Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 20:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alanyaspor - Göztepe CANLI İZLE (Alanyaspor - Göztepe maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta müsabakasında Alanyaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Çekişmeli maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Makaouta, Richard, Lopes, Efecan, Yusuf, Cordova.

Göztepe: Lis, Nielsen, Koray Günter, Heliton, Miroshi, Djalma, Solet, Dennis, Tijanic, Kubilay, Romulo.

ALANYASPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Göztepe maçı 23 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Reklam
Mourinho'dan flaş Fred kararı! İşte F.Bahçe'nin Rize maçı 11'i
DİĞER
SON DAKİKA | Young Boys - Galatasaray maçının hakemi Siebert açıkladı! Penaltı kararı olay olmuştu...
CHP'li İBB'nin izin verdiği Vaniköy'deki kaçak villa rezaleti sonrası rant bombası: "3 ilçede riski alanlar imara açıldı!"
Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu!
F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdülkerim G.Saray'a veda ediyor! İşte yerine gelecek isim Abdülkerim G.Saray'a veda ediyor! İşte yerine gelecek isim 18:51
Mourinho'dan flaş Fred kararı! İşte F.Bahçe'nin Rize maçı 11'i Mourinho'dan flaş Fred kararı! İşte F.Bahçe'nin Rize maçı 11'i 18:36
Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! 17:16
UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza! UEFA'dan F.Bahçe'ye ceza! 16:58
Pep: Geri döndüğü için çok mutluyuz! Pep: Geri döndüğü için çok mutluyuz! 16:24
Trippier G.Saray'a gelecek mi? Hocasından olay sözler! Trippier G.Saray'a gelecek mi? Hocasından olay sözler! 16:08
Daha Eski
Jude Bellingham 1 ay yok! Jude Bellingham 1 ay yok! 15:34
Simon Kjaer Milli Takıma veda etti Simon Kjaer Milli Takıma veda etti 15:27
F.Bahçe'den B. Münih'in 2 yıldızına kanca! F.Bahçe'den B. Münih'in 2 yıldızına kanca! 15:05
F.Bahçe'de Rizespor mesaisi! F.Bahçe'de Rizespor mesaisi! 14:32
Konya'da beklenmedik ayrılık! Konya'da beklenmedik ayrılık! 14:28
Merih'den Fenerbahçe'ye flaş haber! Merih'den Fenerbahçe'ye flaş haber! 14:19