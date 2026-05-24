Trabzonspor'a transferde rakip çıktı! Portekiz basını duyurdu

Ziraat Türkiye Kupası 2025/26 sezonu şampiyonu Trabzonspor'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Bordo-mavililer orta sahaya bir takviye yapmayı planlarken daha önce de gündemlerine gelen Silas Sinan Andersen transferinde Sporting, Trabzonspor'a rakip oldu. Record'un haberine göre, Sporting, Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Türk asıllı Danimarkalı orta saha oyuncusu Silas Sinan Andersen'in transferi için harekete geçti. Sporting'in Hacken'e 7 milyon euroluk bir teklif sunduğu ve bonuslarla birlikte bu rakamın 10 milyon euroya kadar çıkabileceği öğrenildi.

