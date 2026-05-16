Trabzonspor'da Wagner Pina için transfer çılgınlığı!

Trabzonspor'un sezon başında Portekiz ekibi Estoril'den kadrosuna kattığı Yeşil Burun Adalı sağ bek Wagner Pina, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Bordo-mavili formayla bu sezon 37 resmi maçta 8 asist üreten 23 yaşındaki futbolcunun, özellikle hücum katkısı ve atletik performansıyla dikkat çektiği belirtildi.

Takvim'in Avrupa basınından derlediği haberlere göre; İngiltere'den Fulham, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve Portekiz ekibi Braga, Wagner Pina'yı yakından takip ediyor. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı ile Dünya Kupası vitrininde de boy göstermesi beklenen Wagner Pina'nın değerinin daha da artabileceği düşünülüyor. Nihai kararın turnuva sonrasında verilmesi planlanıyor. 12 kez milli takım forması giyen genç yıldızın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Genç yıldız, teknik direktör Fatih Tekke'nin en güvendiği isimlerin başında geliyor.