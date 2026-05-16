CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Wagner Pina için transfer çılgınlığı!

Trabzonspor'da Wagner Pina için transfer çılgınlığı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Wagner Pina ile Avrupa'nın önemli takımlarının transferde yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 06:50
Trabzonspor'da Wagner Pina için transfer çılgınlığı!

Trabzonspor'un sezon başında Portekiz ekibi Estoril'den kadrosuna kattığı Yeşil Burun Adalı sağ bek Wagner Pina, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Bordo-mavili formayla bu sezon 37 resmi maçta 8 asist üreten 23 yaşındaki futbolcunun, özellikle hücum katkısı ve atletik performansıyla dikkat çektiği belirtildi.

Takvim'in Avrupa basınından derlediği haberlere göre; İngiltere'den Fulham, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve Portekiz ekibi Braga, Wagner Pina'yı yakından takip ediyor. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı ile Dünya Kupası vitrininde de boy göstermesi beklenen Wagner Pina'nın değerinin daha da artabileceği düşünülüyor. Nihai kararın turnuva sonrasında verilmesi planlanıyor. 12 kez milli takım forması giyen genç yıldızın Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Genç yıldız, teknik direktör Fatih Tekke'nin en güvendiği isimlerin başında geliyor.

Saran'dan iki başkan adayına transfer jesti!
Şampiyon G.Saray kupasına kavuştu!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Özgür Özel-Özkan Yalım hattında "algı" trafiği! İSKİ mesajları ortaya çıktı
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt
Ederson'dan flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt 01:18
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt 01:16
Şampiyon G.Saray kupasına kavuştu! Şampiyon G.Saray kupasına kavuştu! 00:54
Okan Buruk: Hedef üst üste... Okan Buruk: Hedef üst üste... 00:54
Boey'den şampiyonluk kutlamalarında Filistin desteği! Boey'den şampiyonluk kutlamalarında Filistin desteği! 00:54
G.Saraylı futbolculardan Icardi'ye çağrı! G.Saraylı futbolculardan Icardi'ye çağrı! 00:54
Daha Eski
İşte G.Saray'ın otobüs yolculuğundan çok özel kareler İşte G.Saray'ın otobüs yolculuğundan çok özel kareler 00:54
Sergen Yalçın'dan istifa konusunda açıklama! Sergen Yalçın'dan istifa konusunda açıklama! 00:54
Beşiktaş Rize'de berabere kaldı! Beşiktaş Rize'de berabere kaldı! 00:54
Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli" Osimhen'e sürpriz transfer çağrısı! "Mourinho'nun yanına gitmeli" 00:53
Ederson'dan flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor Ederson'dan flaş transfer talebi! O takıma gitmek istiyor 00:53
F.Bahçe'ye Marsilya'dan 3 yıldız birden! F.Bahçe'ye Marsilya'dan 3 yıldız birden! 00:53