Zhegrova listede

Juventus formasıyla ilk sezonunda beklentileri karşılayamayan ve ayrılması beklenen Edon Zhegrova ile Trabzonspor'un ilgilendiği aktarıldı. Juve'nin de vedalaşmaya hazırlandığı Kosovalı kanat oyuncusu için bordomavililerin devreye gireceği kaydedildi. Gelecek sezon Avrupa kupalarında güçlü olmak isteyen Fırtına, 27 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ediyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
