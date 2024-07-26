TFF'de Tahkim, PFDK ve UÇK kurullarının üyeleri belli oldu

Federasyondan yapılan açıklamaya göre İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun belirlediği üç kurulun başkan ve üyeleri şu şekilde:
TAHKİM KURULU
Başkan: Ali Günay.
Asil Üyeler: Cevat Okutan, Yavuz Aksoy, Abdurrahman Alp Beyaz, Ali Atay, Fatih Erdöl, Bülent Savtok.
Yedek Üyeler: Deniz Gül, Güvenç Mehmet Uzun, Muhammet Yusuf Dündar, Ali Salihoğlu, Nafiz Özgür Rifaioğlu, Feyat Kıyak.
PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU
Başkan: Celal Demirtürk.
Asil Üyeler: Gökhan Karaburun, Taha Çalık, Ersin Yücel, Serhat Çetin, Muammer Küçük, Mehmet Erol.
Yedek Üyeler: Yaşar Kaya Yılmaz, Hasan Basri Pehlivan, Ziya Koç, Emre Karapınar, Ahmet Şahin, Harun Kaya.
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU
Başkan: Yiğit Örnek.
Asil Üyeler: Yasemin Yanardağ Özer, Taner Aktaş, Mutlu Aydın Güneşli, Köksal Kızıltaş, Levent Çağlancı, Kerem Tufan.
Yedek Üyeler: Haldun Şeref Yüksel, Hulusi Yılmaz, Reyhan Merve Caşın Ağcagül, Rahmi Kuşçu, Semih Albayrak, Oğuzhan Özbaş.