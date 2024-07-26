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TFF'de Tahkim, PFDK ve UÇK kurullarının üyeleri belli oldu

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni dönemin Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) başkan ile üyeleri belirlendi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2024 Cuma 10:08
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TFF'de Tahkim, PFDK ve UÇK kurullarının üyeleri belli oldu

Federasyondan yapılan açıklamaya göre İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun belirlediği üç kurulun başkan ve üyeleri şu şekilde:

TAHKİM KURULU

Başkan: Ali Günay.

Asil Üyeler: Cevat Okutan, Yavuz Aksoy, Abdurrahman Alp Beyaz, Ali Atay, Fatih Erdöl, Bülent Savtok.

Yedek Üyeler: Deniz Gül, Güvenç Mehmet Uzun, Muhammet Yusuf Dündar, Ali Salihoğlu, Nafiz Özgür Rifaioğlu, Feyat Kıyak.

PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU

Başkan: Celal Demirtürk.

Asil Üyeler: Gökhan Karaburun, Taha Çalık, Ersin Yücel, Serhat Çetin, Muammer Küçük, Mehmet Erol.

Yedek Üyeler: Yaşar Kaya Yılmaz, Hasan Basri Pehlivan, Ziya Koç, Emre Karapınar, Ahmet Şahin, Harun Kaya.

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU

Başkan: Yiğit Örnek.

Asil Üyeler: Yasemin Yanardağ Özer, Taner Aktaş, Mutlu Aydın Güneşli, Köksal Kızıltaş, Levent Çağlancı, Kerem Tufan.

Yedek Üyeler: Haldun Şeref Yüksel, Hulusi Yılmaz, Reyhan Merve Caşın Ağcagül, Rahmi Kuşçu, Semih Albayrak, Oğuzhan Özbaş.

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