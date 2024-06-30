Fransızlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı
Son dakika transfer haberleri: Transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımlar çalışmalarına hız verdi. Fransız basını flaş bir iddia ortaya atarak; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın PSG'li o yıldız için devrede olduğunu öne sürdü. İşte o isim ve tüm detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
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Rafa Silva'yla taraftarlarını havaya sokan Beşiktaş ise, bu sezonu unutturup önümüzdeki yıl yarışın içinde yer almak istiyor.
Her geçen gün farklı oyuncuların ismi yazılırken, Fransız basını Üç Büyükler için flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...
ÜÇ BÜYÜKLER'İN SKRINIAR YARIŞI!
Foot Mercato'nun haberine göre; PSG'nin yollarını ayırmak istediği Milan Skriniar'la ilgilenen takımlar arasında Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ın olduğu kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Inter'le sözleşmesi bittikten sonra PSG'ye imza atan Slovak stoper, burada 32 maça çıktı ve 1 gollük katkı sağladı.
MILAN SKRINIAR KİMDİR?
Milan Skriniar, 11 Şubat 1995'ye Slovakya'nın Ziar nad Hronom kentinde dünyaya geldi. Futbola Zilina altyapısında başladı.
Sırasıyla Vion, MSK Zilina forması giydikten sonra Ocak 2016'da 5.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Sampdoria'ya imza attı.
1.5 yıl sonra Inter 34 milyon Euro'ya Slovak stoperi renklerine bağladı.
2023 yazında sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz şekilde PSG'nin yolunu tuttu.
2028'e kadar Fransız ekibiyle sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro...
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