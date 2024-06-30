Fransızlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı

Rafa Silva'yla taraftarlarını havaya sokan Beşiktaş ise, bu sezonu unutturup önümüzdeki yıl yarışın içinde yer almak istiyor.

Her geçen gün farklı oyuncuların ismi yazılırken, Fransız basını Üç Büyükler için flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...