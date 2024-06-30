Haberler Süper Lig Fransızlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı

Fransızlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı

Son dakika transfer haberleri: Transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımlar çalışmalarına hız verdi. Fransız basını flaş bir iddia ortaya atarak; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın PSG'li o yıldız için devrede olduğunu öne sürdü. İşte o isim ve tüm detaylar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 10:31
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MEHMET GÖKSEL TAŞOVA
Fransızlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte tüm takımlar harekete geçti.

Fransızlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı

Son şampiyon Galatasaray, yapacağı takviyelerle birlikte bu ünvanını korumak istiyor.

Fransızlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı

Takımı teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe ise, şampiyonluk hasretini dindirme peşinde...

Fransızlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı

Rafa Silva'yla taraftarlarını havaya sokan Beşiktaş ise, bu sezonu unutturup önümüzdeki yıl yarışın içinde yer almak istiyor.

Fransızlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı

Her geçen gün farklı oyuncuların ismi yazılırken, Fransız basını Üç Büyükler için flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Fransızlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı

ÜÇ BÜYÜKLER'İN SKRINIAR YARIŞI!

Foot Mercato'nun haberine göre; PSG'nin yollarını ayırmak istediği Milan Skriniar'la ilgilenen takımlar arasında Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ın olduğu kaydedildi.

Fransızlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı

Geçtiğimiz sezon Inter'le sözleşmesi bittikten sonra PSG'ye imza atan Slovak stoper, burada 32 maça çıktı ve 1 gollük katkı sağladı.

Fransızlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı

MILAN SKRINIAR KİMDİR?

Milan Skriniar, 11 Şubat 1995'ye Slovakya'nın Ziar nad Hronom kentinde dünyaya geldi. Futbola Zilina altyapısında başladı.

Fransızlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı

Sırasıyla Vion, MSK Zilina forması giydikten sonra Ocak 2016'da 5.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Sampdoria'ya imza attı.

Fransızlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı

1.5 yıl sonra Inter 34 milyon Euro'ya Slovak stoperi renklerine bağladı.

Fransızlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı

2023 yazında sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz şekilde PSG'nin yolunu tuttu.

Fransızlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışı

2028'e kadar Fransız ekibiyle sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro...

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