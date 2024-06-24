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Rizespor radarda

Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren Rizespor, transferin gözdesi oldu. Teknik direktör İlhan Palut, birçok oyuncunun çok iyi gelişim gösterdiğine vurgu yaparak, "Kulübümüze, bazı oyuncularla ilgili ciddi teklifler geliyor. Gönül isterdi ki son 5 haftadaki savrulmayı da yaşamayıp ligi daha iyi bir yerde bitirelim ama genel manada iyi bir sezon oldu" dedi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Rizespor radarda
Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren Rizespor, transferin gözdesi oldu. Teknik direktör İlhan Palut, birçok oyuncunun çok iyi gelişim gösterdiğine vurgu yaparak, "Kulübümüze, bazı oyuncularla ilgili ciddi teklifler geliyor. Gönül isterdi ki son 5 haftadaki savrulmayı da yaşamayıp ligi daha iyi bir yerde bitirelim ama genel manada iyi bir sezon oldu" dedi.
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