Trabzonspor İstanbulspor CANLI | Trabzonspor İstanbulspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - İstanbulspor maçı 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR İSTANBULSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Umut, Bardhi, Visca, Fountas, Pepe, Onuachu

İstanbulspor: Mücahit, Duhaney, Mehmet, Okan, Coly, Ali, Vorobjovas, Loshaj, Sambissa, Jackson, Mamadou

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Karadeniz devinde İstanbulspor sınavı öncesi Baniya, Mendy, Uğurcan, Bardhi ve Onuachu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular kart görmeleri halinde Başakşehir ile oynanacak Süper Lig karşılaşmasında forma giyemeyecek.