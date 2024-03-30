Ali Koç döndü

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Kasımpaşa Başkan Vekili Fatih Saraç Kulüpler Birliği başkanlık görevi hakkında açıklamalarda bulundu. Gündemde Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un istifasının yanı sıra hakemler ve yayıncı kuruluş masaya yatırıldı. Başkan Yıldırım, "Ali Bey'in başkanlıktan ayrılma talebini kabul etmedik ve göreve devam etmesi için 18 kulübümüz de oy birliğiyle kendisine destek verdi. O da bizi kırmadı ve başkanlık görevine devam edeceğini söyledi" dedi.

YABANCI HAKEM İSTİYORUZ

Başkan Yüksel Yıldırım, son dönemde gerek VAR'da gerekse sahadaki hakemlerle yaşanan sıkıntılarla ilgili ortaya atılan yabancı hakem çözümünü de konuştuklarını belirtti. Yabancı hakemin gelmesini istediklerinin altını çizen Yıldırım, "Yabancı hakem konuşuldu. Hazır değiliz ama bayağı bir kulüp istiyor yabancı hakemi. Herkes hakemlerden şikayet ediyor ama ne kadar hızlı yapılabilir, altyapısı nedir buna biz karar veremiyoruz. Ancak biz istiyoruz, evet. VAR konuşmalarını da görünce..." değerlendirmesinde bulundu.

YAYINCI PARASI ERİMEYE BAŞLADI

Yüksel Yıldırım, yayıncı kuruluş ile yapılan anlaşmaya değinerek, "Yeni sezon başlamadan, yayıncı ile yaptığımız sözleşmedeki para elimize geçmeden erimeye başladı. Bu bizi çok rahatsız ediyor. Çünkü yarısı dolar, yarısı TL. Bunlar masaya yatırılacak" diye konuştu.

ONALTI KULÜPTEN 15'İYLE İTTİFAK

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada, "Sayın Ali Koç'un Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifası ile ilgili olarak toplantıya katılan 16 kulübümüzün 15'i ve telefonla ulaşılan 3 kulübümüz olmak üzere toplam 18 kulübümüzün ittifakıyla, Başkan Ali Koç'un istifasının kabul edilmemesi ve başkanlık görevine devam etmesine karar verilmiştir" denildi.