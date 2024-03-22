Haberler Süper Lig TFF Tahkim Kurulu hakeme yönelik fiili saldırı için getirilen puan silme cezasını iptal etti

TFF Tahkim Kurulu hakeme yönelik fiili saldırı için getirilen puan silme cezasını iptal etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, müsabaka görevlilerine yönelik fiili saldırı için getirilen puan silme ve alt lige düşürme cezalarını iptal etti. Ayrıca ilgili maddenin "Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür" bölümünün de iptali kararlaştırıldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 22:48 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 23:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF Tahkim Kurulu hakeme yönelik fiili saldırı için getirilen puan silme cezasını iptal etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, müsabaka görevlilerine yönelik fiili saldırı için getirilen puan silme ve alt lige düşürme cezalarını iptal etti.

TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu; Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, İstanbulspor, Pendikspor, Karagümrük, Sivasspor ve Adana Demirspor'un TFF Yönetim Kurulu tarafından 12 Ocak tarihinde futbol disiplin talimatının 44. maddesine eklenen yaptırımlara yönelik itirazlarını görüştü.

Kurul, yaptığı değerlendirme sonucunda oy birliğiyle futbol disiplin talimatının 44. maddesine eklenen ilgili bendin iptaline karar verdi.

TFF Yönetim Kurulu, 12 Ocak tarihinde futbol disiplin talimatının 44. maddesinin 3. bendine "Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir. Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür." maddesini eklemişti.

DİĞER
Minik kızı Elay ile anneliğin keyfini süren Aslı Enver'den yeni poz! "Güzelliğine güzellik kattı"
Son dakika: Moskova'da konser salonuna silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var | ABD ve Rusya'dan karşılık restleşme
Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri!
Salih Özcan G.Saray'a! Almanlar duyurdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe çalışmalarını sürdürdü
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları
VAV Radyo Türkiye’nin her yerinde: İşte İstanbul, Ankara ve İzmir frekansları
YDS NE ZAMAN? | 2024 YDS/1 hangi gün? Saat kaçta başlıyor, bitiyor? Kaç soru, kaç dakika sürecek?
AJET UCUZ BİLET KAMPANYASI 2024 | AJet'te yurt dışı biletleri 1 Dolar - 1 Euro
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Futbol disiplin talimatında değişiklik! Hakeme saldırı... Futbol disiplin talimatında değişiklik! Hakeme saldırı... 22:48
Ümit Milliler Pendik'te kazandı! Ümit Milliler Pendik'te kazandı! 22:24
Macaristan ile Türkiye iftar yemeğinde bir arada Macaristan ile Türkiye iftar yemeğinde bir arada 22:19
Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri! Vincenzo Montella'dan Arda Güler sözleri! 22:13
F.Bahçe çalışmalarını sürdürdü F.Bahçe çalışmalarını sürdürdü 20:58
"Türkiye Avrupa'nın ve dünyanın en modern stadyumlarına sahip" "Türkiye Avrupa'nın ve dünyanın en modern stadyumlarına sahip" 20:16
Daha Eski
Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta Başakşehir maçı hazırlıkları 19:18
Türkiye'nin Macaristan maçı ilk 11'i belli oldu! Türkiye'nin Macaristan maçı ilk 11'i belli oldu! 18:28
O. Milano - F.Bahçe Beko | CANLI O. Milano - F.Bahçe Beko | CANLI 18:26
İsmail Yüksek ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu İsmail Yüksek ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu 12:50
G.Birliği'nde Sinan Kaloğlu hedefi belirledi! G.Birliği'nde Sinan Kaloğlu hedefi belirledi! 13:12
Real Madrid'in hedefinde sürpriz isim var! Real Madrid'in hedefinde sürpriz isim var! 13:38