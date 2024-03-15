Vavacars Fatih Karagümrük 1-1 Tümosan Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Karagümrük ile Konyaspor yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Vavacars Fatih Karagümrük ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Konya'nın golünü 43. dakikada Alassane Ndao kaydederken; F. Karagümrük ise bu gole 85. dakikasında Güven Yalçın'la karşılık verdi.

Bu sonucun ardından son 4 maçında yenilmeyen Konyaspor 33 puana yükseldi. 5 maçtır kazanamayan F. Karagümrük ise 30 puana ulaştı.

Ligin 31. haftasında Konyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük ise deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'a konuk olacak.