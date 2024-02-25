Haberler Süper Lig EMS Yapı Sivasspor 4-1 Siltaş Yapı Pendikspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EMS Yapı Sivasspor 4-1 Siltaş Yapı Pendikspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor konuk ettiği Pendikspor'u 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 15:27 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 16:05
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EMS Yapı Sivasspor 4-1 Siltaş Yapı Pendikspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip Sivasspor 4-1 kazandı.

Maça hızlı başlayan konuk Pendikspor 16'da Gökcan Kaya ile öne geçti. Ev sahibi ekip Queensy Menig'nin 26. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı beraberlikle kapattı. İkinci yarıya iyi başlayan Sivasspor 59'da Caner Osmanpaşa, 69'da Rey Manaj ve 90. dakikada Fode Koita'nın golleriyle mücadeleyi 4-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Puanını 37 yapan Sivasspor 6. sırada yükseldi. Pendikspor ise 26 puanla düşme hattında yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada Sivasspor'da Bartuğ rakibi ile girdiği mücadele sonrasında yerde kalarak sakatlandı. Bartuğ stadyumda bulunan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

10'uncu dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan N'jie'nin sert şutunu kaleci Erdem Canpolat kornere çeldi.

16'ncı dakikada gelişen Pendikspor atağında ceza sahası dışında Thiam'ın pasıyla topla buluşan Gökcan'ın şutunda top Ali Şaşal'ın solundan ağlara gitti: 0-1.

26'ncı dakikada orta alanda topu alan Charisis sol kanattaki Menig'i gördü. Sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içine giren Menig, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Sağ ayağının içiyle şutunu çeken Menig topu ağlara gönderdi: 1-1

33'üncü dakikada gelişen Pendikspor atağında topu sürükleyerek ceza sahası ön çizgisine kadar gelen Ndiaye'nin sert şutunda top kaleci Ali Şaşal'ın solundaki direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

49'uncu dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortada defansı aşan top ceza sahası içindeki Gökcan Kaya'nın önünde kaldı. Gökcan Kaya'nın vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

59'uncu dakikada gelişen Sivasspor atağında sol kanatta topla buluşan Menig'in ceza sahası içine ortasında topa yükselen Caner'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

69'uncu dakikada Sivasspor atağında Charisis'in pasıyla orta sahanın solunda topla buluşan Manaj, rakibinden sıyrılarak topu hızla sürükledi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Manaj'ın şutunda top ağlara gitti: 3-1.

90'ıncı dakikada gelişen Sivasspor atağında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Koita'nın sert şutunda kaleci Erdem topu kontrol etmeye çalışırken bacaklarının arasından geçen top ağlarla buluştu: 4-1.

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