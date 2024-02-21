Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta sona erdi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında devam eden şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor. Şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı? İşte yeni oranlar... |
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Ntvspor'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın lider kapattığı 26. hafta maçları sonrası şampiyonluk oranları da güncellendi.
Peki Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte yeni oranlar...
Sivasspor: 2000
Başakşehir: 2000 (Bir önceki oran 500)
Antalyaspor: 1500 (Bir önceki oran 250)
Çaykur Rizespor: 1000 (Bir önceki oran 500)
Kasımpaşa: 500 (Bir önceki oran 250)
Trabzonspor: 250 (Bir önceki oran 50)
Beşiktaş: 250 (Bir önceki oran 50)
Fenerbahçe: 1.75
Galatasaray: 1.70 (Bir önceki oran 1.80)
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