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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta sona erdi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında devam eden şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ediyor. Şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı? İşte yeni oranlar... |

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 12:26
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Trendyol Süper Lig'in 2023-24 sezonunun 26. haftası oynanan çekişmeli maçlarla tamamlandı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Şampiyonluk yarışındaki takımlardan Galatasaray, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar zorlu rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Yarıştaki bir diğer takım Fenerbahçe ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. Sarı lacivertliler kritik mücadeleden 3-1 galip gelmesini bildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Ntvspor'da yer alan habere göre, Galatasaray'ın lider kapattığı 26. hafta maçları sonrası şampiyonluk oranları da güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Peki Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte yeni oranlar...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Sivasspor: 2000

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Başakşehir: 2000 (Bir önceki oran 500)

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Antalyaspor: 1500 (Bir önceki oran 250)

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Çaykur Rizespor: 1000 (Bir önceki oran 500)

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Kasımpaşa: 500 (Bir önceki oran 250)

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Trabzonspor: 250 (Bir önceki oran 50)

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Beşiktaş: 250 (Bir önceki oran 50)

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