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VAR'da tarihi gün

‘Sahada İnceleme’ olarak tanımlanan, sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak saat 20.00’de TFF YouTube’dan yayınlanıyor

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 06:50
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VAR'da tarihi gün

Son dönemde devrim niteliğinde birçok yeniliğe imza atan Türkiye Futbol Federasyonu, futbolda yaşanan tartışmaların önüne geçmek adına VAR kayıtlarının açıklanması için yürüttüğü çalışmalarda müjdeli haberi verdi. Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının sahada inceleme yapılan VAR kayıtları bugün saat 20.00'den itabaren TFF YouTube kanalından yayınlanacak.

LA LIGA'DAN SONRA

IFAB, VAR konuşmalarının hakem VAR'a çağrıldığı an ile ilgili yayınına eğitim amaçlı olarak izin veriyor. İspanya LaLiga'da da günün maçları bittikten sonra yayınlanıyor. Türkiye'de de ilk kez bugün TFF YouTube kanalından yayınlanacak. Sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

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