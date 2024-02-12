Yılport Samsunspor - Bitexen Antalyaspor maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Yılport Samsunspor ile Bitexen Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan haftanın kapanış mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.
Samsunspor - Antalyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ
Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Satka, Alim, Zeki, Tait, Bennasser, Olivier, Emre, Holse, Marius
Antalyaspor: Helton, Bahadır, Erdal, Bünyamin, Buksa, Larsson, Erdoğan, Kałuziński, Streek, Naldo, Bytyqi
SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor - Antalyaspor maçı 12 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.