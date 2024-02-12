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Yılport Samsunspor - Bitexen Antalyaspor maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Yılport Samsunspor ile Bitexen Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Samsunspor - Antalyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 19:56
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Yılport Samsunspor - Bitexen Antalyaspor maçı CANLI | SÜPER LİG CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Yılport Samsunspor ile Bitexen Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan haftanın kapanış mücadelesini hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Samsunspor - Antalyaspor karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Satka, Alim, Zeki, Tait, Bennasser, Olivier, Emre, Holse, Marius

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Erdal, Bünyamin, Buksa, Larsson, Erdoğan, Kałuziński, Streek, Naldo, Bytyqi

SAMSUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Antalyaspor maçı 12 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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