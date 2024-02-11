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İstanbulspor 1-3 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK deplasmanda İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15 ile 60. dakikalarda Denis Draguş ve 90+5. dakikada Sorescy kaydetti. İstanbulspor'un tek golü 6. dakikada Florian Loshaj'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 17:58 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 18:16
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İstanbulspor 1-3 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmayı konuk ekip Gaziantep FK 3-1 kazandı.

Gaziantep FK'nın gollerini 15 ile 60. dakikalarda Denis Draguş ve 90+5. dakikada Sorescy kaydetti. İstanbulspor'un tek golü 6. dakikada Florian Loshaj'dan geldi.

Deplasmanda kritik bir galibiyet alan Gaziantep FK puanını 27 yaparak düşme hattından uzaklaştı. İstanbulspor ise 11 puanda kaldı.

Florian Loshaj 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

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