İstanbulspor 1-3 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İstanbulspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki zorlu karşılaşmayı konuk ekip Gaziantep FK 3-1 kazandı.
Gaziantep FK'nın gollerini 15 ile 60. dakikalarda Denis Draguş ve 90+5. dakikada Sorescy kaydetti. İstanbulspor'un tek golü 6. dakikada Florian Loshaj'dan geldi.
Deplasmanda kritik bir galibiyet alan Gaziantep FK puanını 27 yaparak düşme hattından uzaklaştı. İstanbulspor ise 11 puanda kaldı.
Florian Loshaj 70. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.