Trendyol Süper Lig'de 26. hafta programı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın maç takvimi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu. 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:
16 Şubat Cuma
20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük
17 Şubat Cumartesi
13.30 Antalyaspor - İstanbulspor
16.00 Hatayspor - Sivasspor
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
18 Şubat Pazar
13.30 Alanyaspor - Adana Demirspor
16.00 Gaziantep FK - Samsunspor
16.00 Pendikspor - Trabzonspor
19.00 MKE Ankagücü - Galatasaray
19 Şubat Pazartesi
20.00 RAMS Başakşehir - Kayserispor
20.00 Beşiktaş - Konyaspor