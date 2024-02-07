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Trendyol Süper Lig'de 26. hafta programı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın maç programı belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 15:24 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 15:31
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Trendyol Süper Lig'de 26. hafta programı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın maç takvimi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu. 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

16 Şubat Cuma

20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

17 Şubat Cumartesi

13.30 Antalyaspor - İstanbulspor

16.00 Hatayspor - Sivasspor

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

18 Şubat Pazar

13.30 Alanyaspor - Adana Demirspor

16.00 Gaziantep FK - Samsunspor

16.00 Pendikspor - Trabzonspor

19.00 MKE Ankagücü - Galatasaray

19 Şubat Pazartesi

20.00 RAMS Başakşehir - Kayserispor

20.00 Beşiktaş - Konyaspor

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