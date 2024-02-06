Alanyaspor Güney Koreli forvet Ui-jo Hwang'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Premier Lig'den golcü transferi yaptı.
Akdeniz ekibi, bonservisi İngiltere Premier Lig takımlarından Nottingham Forest'ta bulunan ve sezonun ilk yarısını İngiltere Championship ekibi Norwich City'de kiralık olarak geçiren Güney Koreli forvet Ui-jo Hwang'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sezonun ilk yarısında 18 maça çıkan 31 yaşındaki forvet, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
🤝 Hoş geldin Ui-jo Hwang! pic.twitter.com/9d5vrnNU8s— Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) February 6, 2024