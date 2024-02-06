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Alanyaspor, Cordova'yı Rusya'nın Sochi takımına kiraladı

Corendon Alanyaspor, sezon başında kadrosuna kattığı Sergio Cordova'yı Rus takımlarından Sochi'ye kiraladığını açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 09:07
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Alanyaspor, Cordova'yı Rusya'nın Sochi takımına kiraladı

Corendon Alanyaspor, sezon başında kadrosuna kattığı Sergio Cordova'yı Rusya takımlarından Sochi'ye kiraladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre Cordova, Rusya Premier Ligi ekiplerinden Sochi'nin formasını giyecek.

Açıklamada "Futbolcumuz Sergio Cordova, satın alma opsiyonu ile Rusya Premier Lig takımlarından Sochi'ye kiralanmıştır. Futbolcumuza verdiği katkılar için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Alanyaspor, sezon başında 26 yaşındaki Venezuela uyruklu santrafor Sergio Cordova ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Süper Lig'de 18, Türkiye Kupası'nda 3 maça çıkan Cordova, 3 gol ve 2 asistle takımına katkı sağlamıştı.

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