Doğukan Hatay'da

Bordo-beyazlılar, sol bek Cemali Sertel ve orta saha Abdulkadir Parmak'ın ardından bir transfere daha imza attı. Güney ekibi, Antalyaspor alt yapısından yetişen, 6 kez A Milli Takım formasını giyen Doğukan Sinik'i, iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'den sezon sonuna kadar kiraladı. 25 yaşındaki sol açık, fazla forma şansı bulamadığı Hull City'de bu sezon sadece 1 maçta oynadı. 2022 yazında Antalyaspor'dan Hull City'ye transfer olan milli futbolcu, daha sonra Ocak 2023'te Akdeniz ekibine kiralık olarak geri dönmüştü.