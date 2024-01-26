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Kayserispor'da Recep Uçar dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 23:23 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024 Cuma 23:31
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Kayserispor'da Recep Uçar dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı belirtildi.

Uçar, Kayserispor'un başında 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maça çıktı.

Kayseri ekibi bu maçlarda 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile görüştüğü ve Yılmaz'ın yarın kente geleceği öne sürüldü.

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