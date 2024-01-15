Haberler Süper Lig PFDK'den 2 futbolcuya men, 5 kulübe para cezası

PFDK'den 2 futbolcuya men, 5 kulübe para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), iki futbolcuya men, Süper Lig'den 5 takıma para cezası verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 15:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
PFDK'den 2 futbolcuya men, 5 kulübe para cezası

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulleri nedeniyle MKE Ankaragücü'nde forma giyen Efkan Bekiroğlu'na 2, Corendon Alanyasporlu Leroy Fer'e ise 1 maç men cezası verdi.

Kurul, çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a 320 bin, MKE Ankaragücü'ne 312 bin, Yılport Samsunspor'a 297 bin, Çaykur Rizespor'a 240 bin, Gaziantep Futbol Kulübü'ne 112 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Kurul ayrıca, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Yılport Samsunspor taraftarlarının bir kısmının elektronik biletlerine bir sonraki maçta elektronik kart bloke cezası uygulanacağını bildirdi.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe durmak bilmiyor! Milli yıldız için geri sayım başladı...
Terör hedeflerine ölüm yağıyor: Kamışlı'dan dumanlar yükseliyor | Bakan açıkladı: 78 hedef vuruldu 77 terörist etkisiz hale getirildi
Kerem niyet Semih'e kısmet!
Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Manisa FK maçı saat kaçta?
Krunic takımla ilk antrenmanına çıktı
SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (15 Ocak 2024)
KARTAL SU KESİNTİSİ - Kartal'da sular ne zaman gelecek? (15 Ocak 2024)
KAĞITHANE SU KESİNTİSİ - Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (15 Ocak 2024)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman? Galatasaray - Ümraniyespor maçı ne zaman? 15:15
Kartal Torres'te ısrarcı! Oyuncunun kararı... Kartal Torres'te ısrarcı! Oyuncunun kararı... 15:13
Trabzonspor'da kupa mesaisi Trabzonspor'da kupa mesaisi 15:11
G.Saray - Kayserispor maçı saat kaçta? G.Saray - Kayserispor maçı saat kaçta? 15:05
PFDK cezaları açıkladı! PFDK cezaları açıkladı! 15:04
Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman? 14:34
Daha Eski
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu 14:32
Basketbol Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu Basketbol Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu 14:10
Başkan resmen açıkladı! "Aboubakar ile anlaştık ama..." Başkan resmen açıkladı! "Aboubakar ile anlaştık ama..." 13:42
Konyaspor yeni teknik direktörünü açıkladı! Konyaspor yeni teknik direktörünü açıkladı! 13:15
Jehezkel sınır dışı ediliyor Jehezkel sınır dışı ediliyor 13:07
Galatasaray - Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu! Galatasaray - Kayserispor maçının VAR hakemi belli oldu! 12:42