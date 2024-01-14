İstanbulspor - Tümosan Konyaspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor
Ligin dibine demir atan İstanbulspor ile 2 maçtır mağlup olan Tümosan Konyaspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.
Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İSTANBULSPOR - KONYAPSOR MAÇI 11'LERİ
İstanbulspor: Alp, Okan, Deli, Mehmet, Vefa, Vorobjovas, Loshaj, Muammer, Ndao, Kenio, Ethemi.
Konyaspor: Deniz, Ahmet, Uğurcan, Metehan, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Oğulcan, Marlos, Sokol Cikalleshi.
İSTANBULSPOR - KONYAPSOR MAÇI HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Tümosan Konyaspor maçı 14 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.