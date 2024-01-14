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İstanbulspor - Tümosan Konyaspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor. İstanbulspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki mücadelede Halil Umut Meler düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 13:50 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 13:50
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İstanbulspor - Tümosan Konyaspor CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor

Ligin dibine demir atan İstanbulspor ile 2 maçtır mağlup olan Tümosan Konyaspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İSTANBULSPOR - KONYAPSOR MAÇI 11'LERİ

İstanbulspor: Alp, Okan, Deli, Mehmet, Vefa, Vorobjovas, Loshaj, Muammer, Ndao, Kenio, Ethemi.

Konyaspor: Deniz, Ahmet, Uğurcan, Metehan, Guilherme, Soner, Nzonzi, Prip, Oğulcan, Marlos, Sokol Cikalleshi.

İSTANBULSPOR - KONYAPSOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Tümosan Konyaspor maçı 14 Ocak Pazar günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.

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