MKE Ankaragücü - Kasımpaşa CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başladı.

6 maçtır galibiyete hasret olan MKE Ankaragücü ile son 5 maçta yalnızca 1 kez kazanabilen Kasımpaşa Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Uros, Atakan, Mujakic, Ali Kaan, Pedrinho, Morutan, Renaldo, Tasos, Bajic.

Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan, Yasin, Winck, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Fall, Gomis, Da Costa.

MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

MKE Ankaragücü - Kasımpaşa maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.